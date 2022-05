Déo NAMUJIMBO CHIBANVUNYA

Journaliste, Ecrivain, Traducteur et Conférencier franco-congolais, vivant à Paris. Ancien correspondant en RDC de Reporters sans frontières et d'agences de presse occidentales (Syfia Grands Lacs, InfoSud Suisse, International Justice Tribune, Institut Panos Paris, Global Rights etc). Avril 2014, création chef de l'auto-entreprise KIVU-SUR-SEINE, spécialisée dans les traductions de langues africaines (swahili, lingala, kikongo, mashi) en français et vice-versa pour les administrations. les maisons de production de documentaires, les médias, les associations etc. J'organise aussi des conférences pour les lycées et écoles secondaires, les universités, les administrations et les associations sur le thème "Est du Congo 'démocratique' : de la convoitise des richesses à l'installation volontaire du chaos" et des conférences sur la "Liberté de presse en RDCongo et en Afrique des Grands Lacs". Lauréat de différents prix internationaux pour la maîtrise de la langue française (champion du Congo-Zaïre d'orthographe depuis 1990, la Plume d'Or 2008) et de défense de la liberté de presse (Oxfam/Novib 2013 et Hewlett - Hamlett de Human Rights Watch 2011). Ecrivain : Je reviens de l'enfer (reportage de guerre chez l'Harmattan 2014), On tue tout le monde et on recommence (reportage de guerre chez Edilivre 2011), Merde in Congo (recueil d'article aux éditions Edilivre 2010;). Mon blog : kivusurseineblog.wordpress.com. J'exerce aussi comme Ecrivain public expérimenté et Correcteur - relecteur de langue française.



Mes compétences :

Reportages, spécialiste presse écrite et radio

Traducteur et Interprète assermenté de français e

ECRIVAIN PUBLIC