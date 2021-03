Destockagemultimedia DESTOCKAGEMULTIMEDIA

Commerce de gros commerce interentreprises d'ordinateur,d'équipements informatiques périphériques et de logiciels vente de petits électroménager et ustensiles de cuisine. DestockageMultimedia vous propose des pc de bureau issus de reprise de parc informatique, destockage de grands magasins , nos pc pc sont neufs ,reconditionnés ou d'occasions.*Livrés dans l'heure gratuitement a domicile*https://www.destockagemultimedia.fr/192-ordinateur-destockage-neuf-reconditionne-occasion-pas-cher



Depuis 2010 nous équipons des commerces en France ,Suisse et Belgiquede caisses enregistreuses tactiles tous commerces .Nos Offres sont Vendues Complètes avec Logiciel NF525(LOI 2018).Formation au Logiciel Gratuite 1h (prise en main à distance et téléphone).Livraison gratuite .https://www.destockagemultimedia.fr/153-caisse-enregistreuse-pas-cher-lyon-paris-marseille-



Voir Notre "E.Boutique destockagemultimedia" en ligne pour des offres a petits prix**



Tél : 0970445192 ou 0645569461

du Lundi au Samedi 9h 19h Non Stop



Boutique Ebay http://www.ebay.fr/usr/destockagemultimedia?_trksid=p2047675.l2559



Spécialiste du Destockage multimedia et Informatique Depuis 2004 .Nous vous Proposerons les Meilleurs Deals Informatique et Multimedia.

Notre Concept est de vous apporter encore plus de Service avec une Livraison de Vos commandes dans la Journée sur Lyon et sa Région . Il Suffit de Commander sur notre Site www.destockagemultimedia.fr et d'indiquer une heure souhaité pour la livraison de votre pc ,téléphone,tablette ou tout autre appareil Multimédia.

Nous sommes Présent sur Les différentes Marketplace Tél que Ebay,Cdiscount,Priceminister,Amazon,Depuis 2010.

Nous vous Proposons Le Prix du Net Livré Gratuitement à Domicile Dans la Journée .

https://www.destockagemultimedia.fr/

http://www.ebay.fr/usr/destockagemultimedia?_trksid=p2047675.l2559

https://www.youtube.com/channel/UCuROd_YX0XNyPkxGR7jNamA

https://fr-fr.facebook.com/Destockagemultimedia/

https://fr.pinterest.com/Destockagelyon/

https://twitter.com/destockageLyon

https://plus.google.com/113408793778825017993



Mes compétences :

PC

Ustensiles de cuisinne

Vente

Pc portable

Négociation achats

Multimedia

Achats informatiques

Caisse enregistreuse

Informatique

Grossiste

Destockeur

Destockage