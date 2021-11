Diana SIEMIRADZKA

C'est très jeune que j'ai plongé corps et âme dans la photographie. Très attirée par l'image, la reproduction et le côté artistique, j'ai pratiqué tout d'abord la photographie en argentique. Travaillant dès 16 ans en studio photo pour les portrait, tirages...j'ai appris la partie technique qui ma permis au long des années suivantes à m'épanouir artistiquement. Pendant de longues années, j'ai cru qu'on ne pouvait mélanger passion et raison. Et pourtant...



Effectivement, en plus d'avoir la matériel adéquat, j'ai développé mon oeil dans divers domaines : immobilier, portraits, évènementiels, concert, sport...et surtout mariage. Je m'épanouis dans ce que je fais et cest un point important qui me permet d'y mettre tout mon coeur afin de vous donner entière satisfaction. Je ne mets pas juste en oeuvre une technique apprise, mais je vais au plus proche de vos besoins, cerner et répondre à vos attentes afin que chaque clichés soit le reflet de l'instant choisit, en vous accordant une véritable attention, on rend les choses plus rayonnantes.



Aujourd'hui mon activité s'articule principalement autour :



Communication visuelle :

Photographies institutionnel

Photographies mariage

Photographies corporate

Photographies événementiel et sportif

Vidéos





Communication écrite :

Rédaction de magazine ou presse locale

Aide à l'écriture (discours, courriers...)

Coaching personnel et positionnement