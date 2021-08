Diane AISSAOUI

Premier acteur du courtage à voir le jour depuis la nouvelle réglementation, La Centrale de Financement est une filiale du Groupe Artémis – Financière Pinault

Parce que nous sommes convaincus que notre mission n’est pas seulement de proposer les meilleurs taux mais aussi de garantir les meilleurs services, nous avons construit notre offre autour de 4 engagements :

L’exigence, Le savoir-faire, La déontologie, L’accompagnement.

Réactivité, et disponibilité, sont les fondamentaux de notre métier que je souhaite mettre à votre service.

Vos clients sont exigeants et nous en sommes conscients.







Mes compétences :

Manager commercial

Animation de réseaux

Recrutement

Commercial grands comptes

Gestion de projets

Plan de formation

Développement commercial

Organisation et stratégie