Diane MONIER-MOORE (MOORE)

Née à Jersey, j'ai fait des études de langues modernes (français, allemand, norvégien) à plusieurs universités européennes. Ayant travaillé en tant que linguiste, conférencière et éditrice, je suis est lauteure de plusieurs recueils de poésie ; mon premier livre d'histoire, Deo Gratias : A History of the French Catholic Church in Jersey, 1790-2007 a paru en 2007 ; en 2014, j'ai édité et annoté le journal de mon grand-père, lhistorien dinannais Mathurin Monier et en 2017 j'ai publié Dinan : La Colonie anglaise 1800-1940). En 2018 j'ai écrit et publié Dinan : Le cimetière anglais et en 2019 j'ai traduit, annoté et présenté Souvenirs d'une jeunesse anglaise, les mémoires de Molly Magee. Je prépare actuellement un livre en anglais sur le rôle des femmes pendant l'Occupation allemande des Îles anglo-normandes.