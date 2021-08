Diane PONS

Curieuse, Créative, polyvalente, autonome, Gestion du stress





Vous recherchez un Community Manager ? Ne cherchez pas plus loin, vous l'avez trouvé !



Avec mon intérêt pour l'histoire des régions, j'ai eu envie de transmettre mon amour de la culture et de l'histoire. Suite à cela, je me suis préoccupée et appliquée à regarder les méthodes de transmission.



J'ai utilisé les outils mis à ma disposition. Je suis désormais prête à faire mes preuves et à réaliser mes objectifs professionnels. Pour cela, je me suis inscrite à une formation pour devenir CM à l'IFOCOP.

Suite à cela et afin de ne pas attendre, j'ai décidé de suivre plusieurs cours Linked Learning afin de développer mes compétences et mes connaissances sur le sujet.



Je serai plus que ravie de vous parler de mon parcours en détail si cela vous intéresse.



Avoir travaillé dans plusieurs environnements professionnels différents, font que j'ai développé une capacité d'adaptation et d'autonomie aussi importantes. Je me suis également épanouie grâce à une aisance relationnelle certaine au contact des gens.



REALISATIONS DE CES DERNIERES ANNEES



CLASSEMENT DUN FONDS : Organisation et rigueur ont été essentiels pour classer le fonds communal, rédaction d'un inventaire avec qualités rédactionnelles nécessaire. GAIN : Inventaire avec communication possible aux historiens si possible



ACCUEIL DE TOURISTES : Leur donner les informations adéquates selon la langue parlée, traiter les réponses des touristes sils ont des questions. Cela ma permis de développer une certaine autonomie et une aisance relationnelle plus importante. GAIN : Touristes ravis et prêt à revenir.



pons.diane@yahoo.fr