Diane VANDEN BOSSCHE

Actuellement dans le conseil RH, je cherche à compléter mon activité en proposant mes compétences en gestion de projet et optimisation de process pour auditer vos outils et votre organisation et vous proposer des axes d'amélioration.



Je propose mon expertise sur base des tendances actuelles dans le domaine de la gestion des organisations, la communication interne, la relation avec vos collaborateurs, les RH et la manière de gérer un projet dans un monde qui demande toujours plus de flexibilité et d'adaptabilité.



Je m'inspire de différents courants tels que le lean management et les méthodes agiles.