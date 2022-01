Diara VONG

Diplômé du Master 2 Banque et Bourse du Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse (CLUBB) de l'IAE Lyon Ecole Universitaire de Management de l'Université Jean Moulin Lyon III valorisé par plus de 9 années d'expériences sur les activités post-marchés en Back / Middle Office au sein de Grandes Banques d'Investissement à Paris, je suis disponible pour de nouvelles missions en Ile-de-France, à Genève, Luxembourg, Phnom Pehn, Singapour, Bangkok, Hô Chi Minh-Ville.



Secteur d'activités : Banque d'Investissement, Banque de Marchés, Entreprises de Marchés, Banque Privée, Asset Management, Assurances, Sociétés de Gestion, Broker, Trading



Mes Compétences : Activités Post-Marchés, Back / Middle Office Marchés



Connaissance des produits : actions, obligations, opcvm, hedge funds, mutual funds, produits dérivés (call, put, warrant, CFD), contrats futures, swaps, devises, marchés OTC, prêt-emprunt, repos, émissions de titres, coupons, dividendes, ost, collatéral



Confirmation d'ordres, règlements livraisons, gestion du short, gestion du collatéral, réconciliation des positions titres / cash, paramétrage des ratios réglementaires et statutaires, contrôle des activités de trading, participation aux travaux due diligence, d'audit, gestion de projets, référentiels, mise à jour des procédures



Référentiel Titres : intégration des cours ou des VL des instruments financiers dans les outils de marchés



Sensible aux enjeux climatiques, à l'écologie, à la préservation de l'environnement et de la biodiversité, grâce à ma formation en sciences de gestion à l'IAE Lyon Ecole Universitaire de Management de l'Université Jean Moulin Lyon III et à une connaissance pointue du Cambodge liée à mon héritage familial, j'ai apporté mes compétences en tant que CEO Senior Consultant afin d'accompagner le Cambodge dans la conduite du changement lors de la conférence annuelle sur le climat, la COP21 représentée par le Secrétaire des Nations Unis, M. Ban Ki-Moon avec le Roi du Cambodge, Norodom SIHAMONI, qui s'est tenue à Paris du 30/11/2015 au 12/12/2015 à l'issue de laquelle furent signées les Accords de Paris sur le Climat, la COP21 à New York par 177 pays signataires, le 22/04/2016.



En collaboration avec la Communauté Khmère Internationale de France, de l'Union Européenne, des Etats Unis, des Pays de l'ASEAN, des Pays de l'Asie Pacifique et des Nations Unis, j'ai apporté mon expertise en Géopolitique, en Sciences Economiques et en Sciences de Gestion dans le cadre de l'intégration économique du Cambodge dans l'ASEAN fin 2015, début 2016.



Français, parlant couramment Anglais, Khmer et ayant quelques notions en Allemand et en Japonais, j'ai une grande aisance relationnelle à communiquer dans un environnement international de haut niveau et avec diplomatie.



M. Diara VONG