Diatsanga MATONDO-SOCKOT

Matondo-Sockot est Manager d'un atelier graphique, bureautique et infographique à Brazzaville au Congo.



Né en 1962, a fait ses études primaires, secondaires et universitaires successivement à Loutété, Madzia et Brazzaville. De 1982 à 1992, il est instituteur. Puis il décroche son brevet de l'Ecole Nationale dAdministration et de Magistrature (ENAM). Depuis 1993, travaille au Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération et des Congolais de l'Etranger à Brazzaville.



Homme de lettres, JMMS Affectionne lécriture et particulièrement la poésie. Il est auteur du livre "les brandons du coeur", publier en septembre 2015 chez Edilivre, et de plusieurs recueils inédits comme "Ce que dit la Bouche du temps", "Un petit rayon qui passe", "Croisière", "Mascottes des profils bas"...



Son oeuvre essentiellement inédite à ce jour, est constituée de plusieurs manuscrits (nouvelles, essais, autobiographies, romans ) et reste en quête de sponsor ou de ressources pour "le soleil du soir".

JMMS est un artiste peintre, sérigraphe, infographe, web designer, informaticien et chercheur (autodidacte). Il aime et pratique la musique chrétienne depuis sa conversion en 1993.

Marié, il a donné au monde quatre enfants.