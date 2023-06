Dick Laurent est une structure de production associative créée en 1997. Elle offre un accompagnement aux réalisateurs pour mener à bien leurs projets cinématographiques.



Dick Laurent a produit une vingtaine de films : courts métrages, reportages ou documentaires. Parmi ceux-ci Nuit Sombre (2001) et Buenos Aires (2004) d'Eric Deschamps, Le songe (2005) de Philippe Reypens (en coproduction avec King's Group), La boucherie Sangnom (2005) de Julien Lefer, La vie Anaïs (2007) d'Arnaud Gautier, Le syndrome de Glinksman (2009) de Denis Dottel, Le chat noir (2010) de Tristan Convert (en coproduction avec AAA), Et tu es dehors de Claire Angelini (2012), Fucking in Love de Justine Pluvinage (2013)...



En parallèle, Dick Laurent organise des programmes de diffusion courts métrages en région Nord-Pas de Calais : Les défis du court (huit éditions de 2004 à 2010) et Fenêtres pour courts (trois éditions en 2006, 2008 et 2010/2011). C'est un peu court, jeune homme... à l'occasion de la fête du court métrage, le 21 décembre. En 2010, Dick Laurent lance un appel à films à contraintes Welcome to Alabama, suivi les années suivantes par Welcome to the Moon, Welcome to Morrow et Welcome to the Passenger.



