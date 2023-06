Didace SINZINKAYO

Je travaille depuis 2010 au Conseil pour le Développemnt Intégré CONSEDI et j'ai déjà occuppé plusieurs postes comme Coordinateur de projets, Chargé de la Recherche Agricole, Coordinateur de terrain, Facilitateur de projet, Chargé du suivi-évaluation. J'ai une bonne expérience dans la conception et gestion des projets, en entreprenariat rural, sécurité alimentaire, gestion pacifique des conflits...

Je parle français et englais et aime la marche comme sport. J'aime bcp le monde rural dans lequel je travaille depuis 4 ans ans dans des projets de développemnt.