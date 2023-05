Didier AMICE

Je suis passionné de l'informatique depuis mon adolescence. Je démonte et remonte les ordinateurs et autres appareils numériques tout en notant sous forme de schéma toutes les pièces démontés et leur emplacement. J'aime aussi échanger et travailler avec d'autres informaticiens passionnés.





J'ai été animateur en association en informatique. J'échange et partage des connaissances dans ce domaine. C'est d'ailleurs ce qui m'anime dans ce métier : être au service des autres et les former.





Pendant plusieurs années, je suis allé réparer, installer et donner des cours chez des particuliers, libéraux et petites entreprises.





Je crée, gère des sites web depuis plusieurs années dans le cadre d'associations.





Je suis actuellement en formation Technicien en Assistance Informatique au GRETA.