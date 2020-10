Didier ANDRE

Après neuf années détudes dans le secteur du mobilier en ébénisterie, menuiserie puis dans lagencement et cinq années détude supérieure à l'ESAG Penninghen (Ecole supérieure de design, d'art graphique et darchitecture intérieure, à Paris) finalisées par lobtention dun diplôme darchitecte dintérieur décerné par un jury international et 27 ans de pratique professionnelle en tant quarchitecte dintérieur, jai pu acquérir une expertise notamment dans les domaines de lhabitat, des aménagements de surfaces commerciales et des aménagements tertiaires. Je vous assiste de la conception à la réalisation des travaux et je m'attache à trouver des réponses aux besoins que vous avez déterminés concernant votre confort, vos goûts ou votre mode de vie. Je suis là pour vous aider à formuler vos envies, et même à les dépasser pour apporter ce que vous ne pouviez concevoir. Faire entrer la lumière, assurer la fluidité des espaces, donner des justes proportions aux volumes, trouver des solutions techniques dans une économie de moyens.

Nos conceptions et réalisations se démarquent de la production actuelle pour devenir autre chose qu'un simple bien de consommation.