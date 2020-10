Didier AUFFRET (DIDIER AUFFRET)

En résumé



Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'image photographique puis numérique, j'ai créé avec un associé, Niuarts concept, une PME, spécialisée dans l'impression numérique grand format et ouverte aux technologies innovantes .



Notre objectif fut de réaliser une passerelle entre les outils performants de l'industrie désormais présents et les attentes d'une clientèle désireuse de se démarquer en exprimant sa créativité.



Sur notre site, niuartsconcept.com, vous pourrez en savoir plus sur nous, nos réalisations.



Avec toujours pour objectif de partager avec vous des images à la mesure de vos dimensions .





Mes compétences



Photographie



Video



Cinéma



Arts graphiques



Impression numérique grand format



Gestion comptable



Management







Entreprises



Niuarts concept -

Maintenant

Fondateur

niuartsconcept.com



Publidecor - Direction des ventes

2003 à 2013

Impression numérique grand format , signalétique, décors, évènementiel et salons .

Réorganisation et développement de l'activité commerciale



Laboratoire Francis Gamichon - Chef de fabrication

1996 à 2003

Accompagnement du client en avant-vente avec recherche des solutions et en après-vente avec suivi de fabrication .



CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

1993 à 1996

Responsable du laboratoire Photographique centralisant les recherches images des laboratoires du CNRS de Gif sur Yvette.



Editions de l'Atelier

1990 à 1993

Responsable de la gestion administrative et commerciale d'une édition regroupant des créateurs des Arts graphiques et de la mode.



Editions Photomania

1986 à 1990

Assistant d'édition

Chargé d'assurer la qualité et le suivi commercial des tirages héliographiques de posters et photographies d'agences de presse et de la mode . Suivi et relation commerciale.