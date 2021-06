Didier BAUER

Ma passion de l'informatique m'a amené à débuter ma carrière dans la grande distribution chez Cora, au rayon informatique bien sûr. J'ai pu apprendre les bases du commerce, du management et développer un très bon sens du contact client. J'ai également pu aiguiser mes compétences en matière de dépannage, tant au sav que sur site.



Afin d'élargir mon horizon, je suis passé dans le rayon supports multimédias (cd, dvd, photos, logiciels, jeux vidéos, supports vierges) où j'ai pu améliorer mes connaissances en gestion commerciale. J'ai ainsi pu faire baisser la couverture de stock de plus de 10%. De la même façon, j'ai pu optimiser la rentabilité des linéaires en réduisant la taille du rayon cd de 50% et en maintenant une progression de 13% en CA sur l'année suivante.



Puis, j'ai souhaité changer d'environnement, et je suis donc parti chez Tf1 Vidéo. J'ai pu apprivoiser ainsi "l'autre côté" de la relation commerciale et saisir l'importance d'une organisation sans faille au niveau de la gestion d'un plan de tournée et du reporting régulier sur le terrain. J'ai continué l'expérience chez Zylo où j'ai pu vivre la différence entre une société connue et établie, et une jeune société en devenir, toujours sur le marché des dvd vidéos.



Après une année chez Zylo et plus de dix ans dans le commerce, j'ai souhaité retourner vers ma passion première, mon moteur: l'informatique. J'ai donc suivi une spécialisation en réseaux informatiques, où j'ai pu acquérir des connaissances poussées dans les environnements Windows Server 2003 et 2008, ainsi qu'en environnement Linux. Elles ont été complétées par des modules créatifs (Création de sites Internet, Photoshop, programmation de scripts en VBS, Bash, Batch).



Les missions de technicien systèmes / réseaux chez ACE Grandadam et Aqua-Detect m'ont permis de mettre en application ces connaissance, en autonomie, et aussi d'avoir ce contact client que j'apprécie énormément.



J'ai optimisé ensuite ces connaissances chez Soft2rent qui propose la vente de matériel (poste client windows 7, serveur windows 2008) et une solution de gestion pour les clients garagistes et dépanneurs en partenariat avec les assisteurs (Mondial Assistance, Inter mutuelle Assistance, Europ Assistance). Garant du bon fonctionnement des solutions techniques chez les clients, je les ai assisté sur notre hotline et par télémaintenance. Ces prestations ont été complétées par des formations à distance et sur site.



Actuellement en poste chez Charpente Houot comme administrateur systèmes réseaux, j'assure la continuité d'usage des outils informatiques au sein de l'entreprise. A mon arrivée, cette dernière était installée sur 2 sites avec lien VPN. Elle est maintenant recentrée sur un seul site, et équipée de PC industriels et de postes plus classiques, sous Windows XP et 7. L'environnement exploité est mixte: un domaine avec Active Directory ajouté à un serveur sous Linux pour l'ERP utilisé. Officier en milieu industriel me permet d'avoir un regard plus global en terme d'infrastructure, de développer et apporter des compétences transversales.



Mes compétences :

Informatique

DNS

Batch

Active Directory

SQL

Linux

DHCP

Samba

Gestion des stocks et approvisionnement