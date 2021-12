Totalement autodidacte, mon parcours professionnel se compose de dix années dexpérience dans la gestion dun centre de profit et vingt années de direction commerciale et administration des ventes.



Je suis attiré par la réflexion, la rationalité et prends un réel plaisir à mengager dans des rapports forts et durables.



Mon objectif : Travailler dans une structure qui corresponde aux dimensions de mon expérience et de ma personnalité.