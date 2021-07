Didier BIENNASSIS (Membre indépendant Herbalife) Coach Bien-être vous propose de le rejoindre en commercialisant des programmes de contrôle de poids, bien-être, remise en forme, nutrition sportive de soins du corps et du visage.dexercer une activité en pleine expansion dans le domaine du bien-être. Vous aurez un statut de Vendeur à Domicile Indépendant (ouvert à tous H/F sans distinction de niveau détudes) Laccès à de nombreuses formations, la liberté de gérer votre emploi du temps et votre clientèle. Idéal si vous souhaitez être indépendant, reprendre une activité professionnelle ou gagné un complément de revenus dans un domaine qui vous intéresse, votre rémunération sera en fonction de votre implication. Pour en savoir plus , visitez mon site: http://didierbiennassis.com ou vous contactez: Didier BIENNASSIS Tél: +33 6 83 98 01 71 (RCS388604498) Email:didierbiennassis@free.fr



Mes compétences :

Membre indépendant Herbalife