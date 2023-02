Bonjour,



Je suis dans la vente de vêtements professionnels destinés principalement aux élèves de lycées hôteliers.

Ce sont les costumes et tailleurs pour se rendre au lycée mais aussi les vêtements de cuisine et de service.

Je recherche actuellement un retoucheuse et des commerciaux multi-cartes.

www.bigand-confection.com (à partir de fin janvier 2016)

Cdlt