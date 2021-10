Didier BLOND

Diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes et de l'IAE de Nantes, je dirige le cabinet de conseil, eticrh, que j'ai crée en juin 2007, à Nantes.



Antérieurement, je suis intervenu pendant 7 années, au sein de différents cabinets de conseil nationaux (Altedia, Alexandre TIC...), pour y mener des missions de recrutement, de coaching de personnes en reconversion et auprès d'entreprises régionales et nationales de tous secteurs d'activité.



J'ai auparavant exercé des responsabilités managériales de Direction régionale, de Direction commerciale puis de Direction de marché au niveau national au sein d'un groupe international prestataire de services et d'infrastructures informatiques auprès de Grands Comptes régionaux de l'Ouest de la France puis nationaux (Banques, Administration, Protection Sociale,...)



J’interviens aujourd’hui dans le sourcing et l'évaluation de profils divers, l'amélioration de la performance des organisations, l’accompagnement opérationnel d’équipes commerciales, le renforcement de la cohésion d’équipe, l'accompagnement managérial, l’animation de séminaire de réflexion, le coaching de personnes en reconversion professionnelle...



Mes compétences :

recrutement

coaching

Médiation

Conseil en organisation

Système d'information

Chasse de tête

Cohésion en équipe

Risques psycho sociaux

Collectivités Territoriales