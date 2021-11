Didier BOUCLEY

J'ai créé ma 1re société d’enquêteur de droit privé en 2004, spécialisée dans le secteur des enquêtes civiles (recherches débiteurs, contrats d’assurance vie non réclamés et comptes bancaires inactifs,…). En 2010 après l’obtention de ma licence professionnelle, sécurité des biens et des personnes, spécialité enquêtes privées, avec mon associé, nous avons ouvert une 2e structure, dont le cœur de métier est l’information à caractère économique et financière, la Due diligence. Afin de compléter l’offre, dans le domaine de l’enquête privée, j’ai fait l’acquisition d’un cabinet (3e société) qui a été créé en 1968, expert en investigations, couvrant plus particulièrement les domaines de l’enquête de solvabilité et surface financière, la concurrence déloyale, la contrefaçon et les surveillances et filatures, mais aussi l’ingénierie, la détection d’écoute et l’audit de sécurité industrielle et environnementale.

Ainsi constitué, le groupe peut répondre à une large demande clients dans les domaines :

Délictuel : Fraude à l’assurance - concurrence déloyale – détournement de clientèle et de salarié, contrefaçon,….

Économique et financier : - Défaillance frauduleuse - recherche de débiteur - enquête de pré-embauche – évaluation des clients, fournisseurs ou partenaires, identification du patrimoine, ……..

Civil : recherche de faits et de preuves pour toutes procédures,….



Mes compétences :

Assurance

Droit

Droit privé

DUE

Due Diligence

Enquêtes

Évaluation d'entreprise

Fraude

Lutte contre la fraude

Recherche