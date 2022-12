Didier CHOUCHANE

Actuellement chargé de communication d'une société de production et de promotion de concert et spectacle sur Toulouse, je suis en contact en permanence avec des sociétés de production et des tourneurs sur toutes la France.

Je travaille avec tous les médias et partenaires de la région dans le domaine Culturel.

Mes 13 ans d'expériences à ce poste et mes 15 ans en tant que journaliste m'apportent chaque jours un nouveau regard sur la communication et la culture.

Je suis devenu un spécialiste dans ce domaine mais je n'oublis pas d'imaginer la communication de demain.

Je suis également auto entrepreneur en tant que conseiller en communication, relation presse et attaché de presse.



Mes compétences :

Animation

Communication

Ecriture

Musique

Spectacle

Magazines/radio/présentation d'événements/aisance

Passionnés de Musique/Cinéma

Adobe Photoshop/Excel/Indisign/Adobe Acrobat

Réseaux Sociaux/Internet