Didier DUTERTRE

Création en mai 2006 d'une activité indépendante de traduction spécialisée dans le domaine financier et corporate



Activité générale : Traduction de tout document à caractère économique, financier, commercial (couple linguistique : anglais vers le français)



Spécialité (80% de l'activité) : Traduction des rapports mensuels des gérants de fonds d'investissement et OPCVM, études sectorielles, documents traitant de la réglementation bancaire et financière, communiqués de presse de sociétés cotées, sites Internet



Certification ETS (Educational Testing Services - Princeton - USA) 2007



Clients habituels : fonds d'investissements anglo-saxons, banques européennes et américaines, sociétés de gestion, filiales d'asset management des compagnies d'assurances, entreprises diverses



Mes compétences :

Traduction

Finance

Asset management

Translation

Réglementation bancaire

Fixed income

Opcvm

Arbitrage

Trading