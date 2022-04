Didier Gaultier a pour mission de proposer aux clients du Groupe Business & Decision des services DataScience (Statistique, machine Learning et Intelligence Artificielle) en exploitant les innovations technologiques issues du monde du Big Data.



Titulaire d’un diplôme de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Didier Gaultier débute sa carrière chez Oracle France, avant de rejoindre, en 1986, Harte Hanks pour développer, en France et à l’international, les marchés du marketing et des NTIC.



En 2005, il obtient un MBA international de l’Institut franco-américain du Management (IFAM) où ses travaux sur le marketing prédictif appliqué au CRM obtiennent le prix de la meilleure thèse de l’année.



Une de ses grandes réalisations a été la création et le management de l'agence Epsilon International France, filiale de l'agence de marketing digital EPSILON aux Etats Unis, dont il a été le fondateur en 2006. Didier Gaultier a amené en seulement cinq ans EPSILON France jusqu'à un niveau de plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires, 15 personnes (comprenant notamment les ventes, la gestion des comptes et des équipes de consulting). Conférencier reconnu, M. Gaultier a aussi animé plus de 50 conférences publiques et privées.



Après cinq ans à la tête d’Epsilon International France, il intègre l’éditeur Coheris pour prendre en charge le développement marketing et commercial du logiciel de datamining SPAD et des services de Customer Intelligence.



Depuis 2009, M. Gaultier est en outre professeur de marketing prédictif et de data mining à l'EPF, et à l’ESCP-Europe.



Mes compétences :

Management d'équipe

Datamining

Marketing

Marketing digital et multi canal

Global Account Management

Statistiques

Management de Business Units

Business Intelligence

Technology consulting

SPAD

E-commerce

Webmarketing

Business management

Management

Big Data

Data Scientist

SPSS

Prise de parole en public

Conférences et web séminaires

Avant-vente

Email marketing

Retail

B2C & B2B

Data Science

SAP Infinite Insight (KXEN)

Dell Statistica