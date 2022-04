Didier GAUTHIER

Voilà une page se tourne, je mets un terme à ma carrière après plus de 20 ans au service de la société Quiri-Hydromécanique. Une nouvelle vie commencera pour moi en mai 2016, celle de retraité !!! Je vais pouvoir me consacrer à mes passions, les voitures de sport, le golf et mes petits enfants.

Spécialisé dans l'hydraulique industrielle et plus particulièrement dans les moyens d'essais (aéronautique, automobile, défense, nucléaire, transports et laboratoires d'essais). Toujours à la recherche de nouveaux marchés, j'ai une réelle facilité d'adaptation pour ce qui est nouveau et enrichissant.

Dans le milieu de l'hydraulique et du pneumatique depuis 1981 après avoir travaillé dans les travaux publics en France et à l'étranger (Afrique) j'occupe le poste d'ingénieur commercial sur une bonne partie de la France en Espagne et au Maghreb.



J'ai suivi mon épouse à la Réunion (974) de 1999 à 2003 où j'ai occupé le poste d'Agent Commercial Exclusif Océan Indien dans le milieu paramédical.



Depuis mon retour en métropole en 2004, mon expérience dans le milieu aéronautique a permis à ma société (Quiri) d'équiper entièrement le nouveau laboratoire d'essais d'Airbus à Toulouse. 1 pool de 7 centrales hydraulique 110KW chacunes + de 1100 m linéaire de réseau hydraulique en 210 & 280 bars et plus d'une quarantaine de vérins d'asservissement de 50 kN à 3000 kN tous équipés de blocs de fonction spécifique à Airbus.



Présent également dans l'automobile où nous fournissons chez un grand constructeur français outre les vérins le système de pilotage & d'acquisition.



Notre système de contrôle commande SPS600 (pilotage numérique) vient d'être choisi pour équiper 14 bancs d'essais de bio mécanique dans un très grand centre d'essais français (CETIM).



Il vient également d'être choisi ainsi que tous le lot hydraulique Quiri (Vérins à joints et hydrostatiques, centrales...) pour équiper la plateforme multi-essais de l'IRT Jules Verne dans les locaux de l'ENSAM d'Angers.



