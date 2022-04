Didier GAZON

Travaillant depuis 15 ans en tant que Responsable Entretien Bâtiment (spécialité serrurerie et volets) dans diverses sociétés, j'ai l'opportunité de donner un nouvel élan à ma carrière suite à un licenciement économique.

Je reste ouvert à toute proposition dans mon secteur d'activité et souhaite vivement développer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Entretien, maintenance et SAV : vitres, portes fen

Mesures, conseils et devis clients

Recherche produits et fournisseurs, négociation

Prospection et fidélisation clients