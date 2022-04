Didier GENEREUX

Vision : La diversité des clients et des projets est pour Didier un moteur de création. Il apprécie l'indépendance et la liberté de son métier. Le fondateur de l'agence est sensible à l'environnement graphique et technique dans lequel il évolue.



Fonction : Didier a forgé son expérience dans la communication et le marketing pendant dix ans en tant que directeur marketing et chef de projet dans différentes agences. A Ideal-com, Didier dispatche les projets entre ses collaborateurs. Il réalise toutes les prestations d'une identité visuelle à la création d'un site web.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Conseil en communication

Création

Création de site internet

Création graphique

Direction artistique

Identité Visuelle

Internet

Refonte de site

Refonte de site internet

Site internet

Web