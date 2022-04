Didier GERBEAU

Commercial depuis 1990 , je suis à la recherche d un nouveau et certainement dernier challenge.

de chargé d affaires entreprises à directeur d agence de 7 personnes en passant par chargé d'affaires professionnels, je retrouve désormais la mobilité que j ai connu à mes débuts.

Cadre motivé, je souhaite donc apporter mon expérience et ma motivation .

Homme de caractère, mais respectueux de consignes et directives . Homme de dialogue mais sachant décider et s'affirmer si nécessaire, je me tiens à votre dispositions si vous souhaitez me rencontrer.



Mes compétences :

Management commercial

Connaissance clients

Esprit d'équipe

Gestion du risque