Didier GHITZIRIS

LA PERFORMANCE PAR L’AMÉLIORATION CONTINUE



manager de terrain,j'ai pu mettre en œuvre l'ensemble des méthodes d'animation et de gestion des ressources pour l'atteinte des objectifs de performance



-le management des équipes d'agents de maitrise permet de favoriser l'atteinte des objectifs opérationnels en développant l'esprit d’équipe et l'implication individuelle , développer les processus d'animations quotidiennes en favorisant les actions de terrain .

-l’animation de l'ensemble des opérations d’améliorations permet d'accroitre la cohésion et la performance .

-la gestion des ressources humaines dans un esprit collaboratif permet d'impliquer l'ensemble des acteurs pour veiller à la sécurité des personnes en prenant en compte les idées novatrices .

- le développant du management visuel avec la mise en place des tours de terrain permet de détecter les écarts tout en prenant en compte les actions correctives de retour au nominal



à l’écoute des opportunités qui me permettront de continuer à progresser dans le domaine industriel à des postes de responsabilité .



Mes compétences :

Gestion des ressources

AMDEC/FMECA

Méthodologie

Kaizen

Aisance relationelle

Management

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Amélioration continue

Management control