Didier GIBELLINO

Lyonnais d'adoption, j'ai eu pendant mes 22 ans de présence dans cette belle ville, l'occasion d'apprendre a l'aimer et à en connaitre tous les détours.



C'est vrai que mon métier m'a aidé dans cette démarche.



J'ai été amené à intervenir dans tous les quartiers de Lyon, ainsi que la plupart des secteurs du Grand Lyon, tant en matière de transaction, que de location.



J'ai vu les quartiers, les prix ainsi que la réglementation changer au fil du temps.

Aujourd'hui, je suis en mesure d'intervenir sur l'ensemble du territoire lyonnais, sur l'ensemble des problématiques liées à l'immobllier (sauf en syndic de copropriété)



Je peux être joignable au numéro suivant, pour tout type de renseignement, et plus évidemment :

06 11 22 25 28



Alors n'hésitez pas à me contacter ce sera toujours un plaisir



Mes compétences :

Achat

Administration

Administration de biens

Gestion locative

Immobiler

Vente