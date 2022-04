Didier GILLES

Consultant Avant-Service et mise en oeuvre des meilleures pratiques ITIL aux seins des organisations informatiques. Direction de projets d'infrastructure et d'intégration système.



De 1979 à 1980

CAMECA - Courbevoie 92

-> Coordinateur technique service après-vente



De 1980 à 1981

INSERM U24 Clichy

-> Technicien d'étude et service après-vente de l'unité d'hépatologie



De 1981 à 1999

DEC (Digital Equipment Corporation) France

-> Inspecteur de maintenance moyens et grands systèmes

-> Consultant logiciel (VMS, Microsoft et UNIX (Tru64)

-> Technico-commercial services

-> Chef de projet (Europe)



De 1998 à 2001

Compaq

-> Chef de projet (Europe)

-> Engagement Manager (Europe)



De 2001 à 2006

HP

-> Engagement Manager (Europe)



De 2006 à ce jour

APX

Consultant AV / ITIL / Direction de projets.(Europe)



Mes compétences :

ITIL

Europe

Conseil