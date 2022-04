Didier GIRAUD

12 10 - > COMELLINK : Créateur de liens

COMELLINK résulte de la fusion des sociétés du Groupe COMELLI (DBA, La Photochromie, Comelli Pack, Numcréative et Mustango design) au sein d’une seule et même entité.



De la conception à la production…

De la mise en page à la mise en ligne…

Du design au packaging…



Comellink est ainsi une agence de communication à technologie embarquée

et une plate-forme de production multicanal à création intégrée. 120 personnes.



02 96 - 12 10 : DBA - Agence de Créations et Productions Graphiques. Groupe COMELLI.

Dirigeant Fondateur. 65 personnes.



08 79 - 01 96 : ARCOTEC - Studio d'Arts Graphiques.

Dirigeant Fondateur.



Mes compétences :

Création

dba

Édition

Imprimerie