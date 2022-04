Bonjour je m'appelle Didier gnali, j'habite au Mureaux. Je travaille dans la logistique depuis 4 ans je possède un cap conducteur d'engins travaux publics, ainsi que le bep logistique et transport avec les caces r372 catégories 1.2.3.4.6.7.8.9. Et cases 1.3.5 j'ai effectué beaucoup de tache dans ces deux métiers travaux publics, et logistique actuellement je suis en emploi d'avenir pour une commune en tant que technicien logistique ce contrat dur 3 ans, par la suite j'aimerais continuer dans ces deux domaines

Je vous remercie d'avoir lu ma présentation.



Mes compétences :

Maîtrise world, atal exel,

Microsoft Word

Microsoft Excel