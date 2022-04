Didier GODDERIS

-- > Délégué Général CLUB GAGNANTS

Club d'entreprises fondé en 1985 à l'initiative de plusieurs grands dirigeants d'entreprises du NPDC, réunissant des hommes et des femmes chefs d'entreprises s'investissant pour la promotion et la valorisation de la région Nord Pas-de-Calais.



-- > Président de QUESTION D'IDEES SAS

• Communication d'entreprise (image et notoriété)

• Communication & Agencement

Utilisation des techniques et outils de communication visuels & de la Déco pour agencer les sièges sociaux et locaux d'entreprise (accueil, cafetaria, salles détente, resto d'entreprise,...)

• Scenographie d'expositions permanentes et temporaires



Mes compétences :

Communication corporate

Communication événementielle

Scénographie

Stratégie de communication

Agencement d'espace