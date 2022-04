Missions d'un Chef de Secteur chez Coca-Cola Entreprise



Je m’appelle Didier Goslin , je suis chef de secteur alimentaire chez Coca-Cola depuis 1 ans.

L’objectif c’est de vendre et de promouvoir nos marques sur le circuit de la grande distribution, donc être présent dans toutes les enseignes .

Mes clients sont les hypermarchés, les supermarchés, au total j’ai un portefeuille qui génère 13 millions d’euros de chiffres d’affaires.

Donc un de mes objectifs par exemple, c’est de développer la rentabilité de mes clients, et celle de mon entreprise , de travailler davantage sur des produits qui génèrent du chiffre d’affaires ,et surtout de la rentabilité , comme certain produit très apprécié des consommateurs par son format nomade en 50 cl.

Mes missions s’établissent sur trois axes : le premier très quantitatif, donc qui concerne le volume, la profitabilité, également le développement des parts de marché sur le secteur.

Le deuxième plus qualitatif, là on va parler d’orientation client, donc service client, et également d’exécution en point de vente et de développement de point contact dans le parcours du choppeur.

Le troisième axe concerne le pilotage et le suivi de l’activité, pour cela nous avons des indicateurs clefs, qui nous permettent de suivre au quotidien nos évolutions !! en termes d’objectifs, il y a également le pilotage de nos binômes , gestion des plannings , des reportings suivant les priorités définis , gagner en équipe

pour atteindre les primes de défis mis en place par l'entreprise .

Chaque chef de secteur travaille avec entre deux et quatre merchandiseurs conseils .

qui sont quotidiennement en point de vente pour la réalisation des actions négociées par

le chef de secteur en rapport de ces différents objectifs.