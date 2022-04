Didier GRANGER

Bonnes connaissances des normes internationales d’établissement des états financiers (IFRS, IAS, CRC et normes Françaises) suivant le principe de la prééminence de la réalité financière sur l’apparence juridique du fait d’une optique plus économique que juridique de l’information donnée au sein du système d’information comptable et financier. (normes anglo-saxonnes destinées à informer les actionnaires de la rentabilité, à la différences des normes juridiques françaises dont l’optique cherchent à informer l’Etat de l’assiette imposable, et les créanciers (banquiers) de la profitabilité de l’activité).

Je suis motivé pour effectuer des travaux comptables et financiers, notamment implémenter une comptabilité générale et/ou analytique, effectuer les travaux d’inventaire permanent ou intermittent ;ainsi que bon nombre de procédure de contrôle du fond et de la forme des documents financiers selon diverses normes comptables.

En outre l’idée d’effectuer des travaux de contrôle de vraisemblance et de cohérence me stimule beaucoup tout comme le travail de recherche et recueil des informations quant à une évaluation correcte des flux qui rendent compte de l'évolution des coûts de manière claire, fidèle, et sincère dans le bilan patrimonial et le compte de formation du résultat.

Ainsi je suis volontaire à l’idée de participer à la réalisation d’une mission ou d’un projet, et contribuer au développement durable de l’organisation. Notamment dans l’objectif de développer mon expérience et d’améliorer mes compétences.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Coala

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

Winbooks

Sage comptabilité

Ciel Compta Evolution