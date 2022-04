Didier GRETHEN

Didier, 51 ans, surveillant de nuit à mi-temps, en recher d'un temps complet.

Chef d'entreprise d'une petite agence de communication, je cherche un emploi à temps complet afin de consolider une retraite et srtout de pouvoir continuer avec mon collaborateur dans ma petite agence et faire ce qui m'interresse. Je fais aussi en passionné des photos de chient et chat pour immortalisé nos compagnons chers à nous tous.



Mes compétences :

Photographie

Gestion de projet

Surveillant de nuit