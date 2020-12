Didier GROSPIRON

Après avoir passé une dizaine d’années en agences de publicité (grand public, B to B et corporate) aux fonctions de directeur artistique, DA responsable de studio, puis responsable de création, je deviens indépendant en 1999.



Mon parcours professionnel m’a conduit à travailler dans des secteurs variés de la communication (grand public, institutionnel, RH, B to B, médical...) J’ai ainsi pu acquérir un savoir-faire polyvalent qui me permet de m’adapter facilement à tout nouvel environnement.



Freelance, j'interviens selon vos projets en solo ou en team.

Je vous propose :

- soit une offre globale, du conseil jusqu'à la réalisation de vos outils de communication, en intégrant dans le process les compétences nécessaires (rédacteur, photographe, webmaster, etc.),

- soit une prestation à la carte, correspondant à un besoin spécifique, création d'une annonce, relookage d'un logo, réédition d'une brochure, refonte graphique d'un site internet, réalisation d'une plaquette à l'occasion d'un salon...



Cette formule vous offre une prestation souple et fiable, parfaitement adaptée à vos besoins, de plus elle vous assure une grande réactivité et une excellente maîtrise budgétaire.



www.publicrea.fr



http://didiergrospiron.blogspot.com/



Mes compétences :

Communication

Conseil

Création

Direction artistique

Illustrations

Internet

Print

Print et Internet

Publicité