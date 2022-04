Didier GUEDE

Je me nomme GUEDE Didier ingénieur des techniques en Télécommunications et techniques audiovisuelles diplômé de l'Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC - Abidjan Cocody). Titulaire aussi d'un BTS en Télécommunications, je suis une personne très motivée et polyvalente. Cette polyvalence je la dois à mes différentes études et mon désir de toujours vouloir apprendre et comprendre. Je suis très rigoureux dans tout ce que je fais car j'apprécie le travail bienfait. j'apporte du soin dans mes activités. De plus, j'ai dirigé certaines équipes dans le cadre d'un projet entrepreneuriale. Je reste à l'écoute d'autres opportunité d'emploi.



Mes compétences :

Wi-Fi

UMTS

TCP/IP

RTC

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Office 2007

Macromedia Flash

Linux

GSM

GPRS

GNU

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

3G Networks