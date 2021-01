Didier GUENARDEAU

DG consulting

06 64 91 78 20

dguenardeau@laposte.net



DOMAINES DES FORMATIONS PROPOSEES aux entreprises et administrations en 2020

France et pays francophones



Rédaction des discours.

Techniques de lecture rapide : lire, synthétiser et restituer.

Techniques de synthèse à l’écrit et à l’oral.

Prise de notes et rédaction de comptes rendus.

Concours publics : préparation aux oraux d'admission (cat. A et B).

Concours publics : préparation à l'épreuve de synthèse (admissibilité).

Développement de la créativité en rédaction professionnelle.

Amélioration des écrits professionnels (panorama des différents types d'écrits et points d'amélioration en expression écrite pour mieux communiquer).

S'exprimer en public (cadres et dirigeants) : training oral approfondi.



Analyse et stratégie des discours de vos entreprises, administrations et services.

Coaching.



Mes compétences :

Lecture rapide

Prise de notes

Analyse des discours

Synthèse

Littérature

Linguistique

Créativité à l'écrit

Édition

Rédaction professionnelle

Communication