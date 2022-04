Didier GUERIN

Âgé de 52ans ,je suis responsable d'un service aprés vente /qualité au sein d'une direction régionale et ce depuis 14 ans .

*Dans l'activité SAV:

-Gestion des réclamations clients dans le cadre des garanties légales (Parfait achèvement,Bon fonctionnement , Décennale).

-Suivi et assistance techniques des dossiers contentieux et assurances.Budgétisation et analyse des risques

*Dans l'activité Qualité:

-Mise en place et suivi des procédures qualité "produit".

-Contrôle et suivi travaux en phase construction avant livraison.

-Création de fiches info prévention et sensibilisation sur les différentes pathologies engendrant des sinistres.



Mes compétences :

Management

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Animation de réunions