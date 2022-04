Didier GUÉRINEAU

Plus de 30 d'expérience faite de 9 postes principaux dans une holding, des PME-PMI (filiales de groupe), le secteur médico-social en associatif et celui de l’assurance :



• 19 ans chez VM Matériaux (Groupe indépendant) de 1985 à 2003, spécialisé dans la fabrication et le négoce de matériaux de construction.

• 1 an chez CTS Cousin-Tessier (Tessenderlo Group-Belgique) en 2004 et 2005, secteur de la chimie - remplacement du responsable comptable.

• 7 ans chez DNL Distribution (Groupe Editis) de 2006 à 2012, diffuseur et distributeur de livres.

• 8 mois à la Fédération ADMR Vendée en 2013, secteur médico-social.

• Depuis Septembre 2014 chez April Marine qui évolue dans le secteur de l'assurance Plaisance.



Mes recherches se concentrent sur les postes suivants :

Comptable général ou Réviseur Comptable dans des PME-PMI, sièges sociaux et filiales de groupe.

Contrôleur de Gestion dans une activité de négoce.

Responsable Comptable dans des Pme-Pmi et filiales de groupe.

Comptable ou Collaborateur Comptable en associatif et dans le secteur médico-social privé.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Ciel Paye

Budgets

SAP

Reconciliations

Paye/Prsi

Oracle

Navision

Microsoft Word

Microsoft Excel

International Financial Reporting

International Accounting Standards

Consolidations

Audit

Lawson M3

Oracle ERP