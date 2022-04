Didier GUERINEL

EVOLUTIS

Conseil et Formation en Vente et Management des Hommes



• Qui sommes-nous ?

Créé en 2005, EVOLUTIS est un cabinet breton de conseil et de formation dédié exclusivement aux entreprises.

Situé entre Dinan (22) et Saint Malo (35), EVOLUTIS apporte son expertise pour améliorer la performance commerciale et manager les Hommes.



• Pourquoi faire appel à EVOLUTIS ?

Améliorer la performance commerciale

 - Prospecter efficacement

 - Défendre ses prix et ses marges

 - Prendre un rendez-vous par téléphone

 - Se faire recommander

 - Fidéliser sa clientèle et développer de nouvelles parts de marché

 - Négocier en situation tendue

 - Réussir ses ventes complémentaires

 - Gérer et optimiser son portefeuille clients

 - Développer le rôle commercial des chauffeurs

Manager ses collaborateurs

 - Piloter et fédérer son équipe

 - Manager la performance

 - Manager à distance

 - Conduire un entretien annuel de progrès

 - Réussir sa délégation

 - Animer efficacement une réunion



• Que proposons-nous ?

Des formations sur mesure

Des séminaires inter-entreprises :

 - L’art de manager

 - Conclure en 10 étapes

 - Gérer son temps et ses priorités

Des prestations de conseil et de coaching



• Comment nous contacter ?

Par e-mail : contact@evolutis-formation.fr

Par téléphone : 02 96 86 98 23



http://www.evolutis-formation.fr/



Mes compétences :

Vente

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Communication

Management commercial

Coaching

Accompagnement

Management

Formation