Didier GUILLAND

Fort d'une expérience de 18 ans dans le domaine de la communication événementielle et après avoir passé 9 ans à l'organisation du festival de jazz de Montréal (Canada), j'ai décidé de créer l'agence BOREAL ÉVÉNEMENTS.



Pour aborder l'organisation d'événements sous un angle neuf avec une approche de partenaire et non de simple prestataire.



Parce que chaque entreprise est unique et possède ses propres valeurs, sa stratégie, son identité, BOREAL ÉVÉNEMENTS met à votre disposition une équipe de professionnels créatifs et rigoureux.