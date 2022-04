Didier GUILLAUD

Ingénieur Ecole Centrale de Lyon, j'ai maintenant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine informatique, dans le développement de librairies ou de programmes spécifiques pour l'industrie, ainsi que dans la gestion technique des clients.



Après une longue période chez Matra Datavision (Lagardère Groupe), puis TTF et Adobe System, je m'occupe maintenant du service client de la société CVO-Europe pour le logiciel GxpManager, logiciel spécialisé Audit/QMS/LCM/VSI dans les milieux biomédical et pharmaceutique principalement.



Au cours de ma carrière, j'ai pu travailler sur des technologies mainframe, client/server ou récemment nomades, en tant que Responsable Technique, ou Chef de Projet pour des missions de développement allant de la simple aide au démarrage (quelques jours), à des projets de plusieurs années/h (Acrobat3D par exemple).



J'ai ainsi eu l'occasion de travailler sur des projets souvent internationaux pour des industries très variées (GDF Suez, Airbus, Boeing, Renault, CERN, etc...) ainsi que pour des éditeurs de logiciels internationaux (Ansys - US, Altair Engineering - IT, Dassault - FR, VRContext - BE, OpenMind - D, etc...).



J'ai mené à bien la plupart des projets depuis leur définition avec les clients, jusqu'aux recettes finales après livraison. J'ai pu développer, je pense, de très bons rapports avec les sociétés dont j'ai pu m'occuper au cours de ma carrière, basés sur un constant respect des engagements et le soucis de leur satisfaction.





Mes compétences :

Informatique

Gestion Développement

CAD/CAM

Contact client

Conduite de projet

Analyser écouter réfléchir agir

Respect des engagements