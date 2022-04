Didier GUILLAUMOT

Assidu à mon poste de travail , je n'hésite jamais à donner de ma personne si le besoin s'en fait ressentir.

j'ai une grande facilité à m'intégrer.

j'accepte les postes en journée, en équipe,de nuit ou de weekend.

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements .



Mes compétences :

Passage des consignes au changement d'équipe .

Controle de la qualité sous binoculaire

Réparation en cas de petites pannes .

Entretien complet du poste de travail en fin de se

Notification des rapports de non conformité.

Prise des consigne en début de poste .

Chois des OF pou la fabrication du produit.

Réglage du poste de travail.

Gestion des stocks par systéme informatique.

Maintenance de premier niveau des machines.