Didier GUILLEVIC

Bonjour à tous,

étant actuellement en reconversion professionnelle suite au rachat de mon entreprise, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur du transport et de la logistique.

Durant mes années passées dans le monde du transport, j'ai pu obtenir de nombreux permis, m'atteler à la logistique en dépôt et garde-meuble, manager une équipe ainsi qu'appréhender le contact clientèle.



Mes compétences :

Règlement amiable des dysfonctionnement et SAV

Gestion des entrées et sorties garde-meuble

Management jusque 15 personnes

Cariste chariot elevateur 6 tonnes

Utilisation monte-meuble sur base pick-up (10 étag

Gestion stocks et inventaires

Permis AM/A1/A2/A

Carte numerique conducteur valable jusqu'au 07/06/

Permis B