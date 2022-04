Didier GUILLOUCHE

L'entreprise « Le cadre du Puits Châtel » propose des prestations d'encadrement traditionnel et de soclage pour tous les types d'œuvres : photographies, gravures, peintures, parchemins… Elle s'est principalement spécialisée dans le domaine de l'encadrement de conservation lié à la muséologie.



M. Guillouche respecte scrupuleusement les règles de l'art et a obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France en 2004. Toutes les techniques anciennes de l'encadreur sont utilisées : lavis à l'encre, à l'aquarelle, biseau français ou anglais, collage de la soie, de papiers dorés, réalisation de passe-partout, fabrication de vitrine en verre ou plexiglas…



Des matériaux neutres et moyens de fixation réversibles sont utilisés. Toutes les interventions visent à une meilleure conservation des œuvres encadrées. Cette spécialisation a également conduit l'entreprise à innover dans de nombreux domaines, en fabrication des capots et des boîtes climatiques, des papiers neutres et stables dorés à la feuille d'or, en concevant des techniques de fixation des documents ou des objets sans collage, en utilisant le plexiglas.



L'entreprise compte de nombreuses références, parmi lesquelles la Bibliothèque Nationale de France,

le Musée du Louvre, le Musée d'Orsay, Le Musée de la Poste, le British Muséum de Londres, le musée

Guggenheim de Bilbao ou les châteaux de la Loire. De nombreux collectionneurs font également

appel à ses services.





Mes compétences :

Meilleur ouvrier de france

Luxe

Encadrement

Restauration

Art

Artisanat

Expert en conservation préventive