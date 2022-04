Didier GUIOT

• Directeur Administratif & Financier ◦ Industrie, services, distribution



DAF >20 ans d’expérience internationale dans l’industrie, les services et la distribution en finance, consolidation, contrôle de gestion industriel, comptabilité, administration RH, systèmes d’information et contrôle interne.



◦ Missions de conseils: concevoir, organiser, optimiser et faire appliquer des stratégies financières performantes et complexes ◦



◦ Missions de transition ◦ Restructuration d’équipes ◦ Audits financiers : Remplacement au pied levé de directeurs financiers (missions de 4 à 6 mois) ◦ Refonte d’organisations ◦ Production des documents financiers ◦ Analyse des processus, redressement du cash et actions sur le BFR



Mes compétences :

Finance d'entreprise