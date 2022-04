Didier GUIRAUD

Expert confirmé recherche société en croissance, ou en situation de retournement, pour l' accompagnement au changement.



Facilitateur de la conduite du changement



Après une carrière industrielle dans diverses PMI du BTP et du secteur de la METALLURGIE, je propose des missions de Manager de Transition, orientées vers :



L'optimisation comptable de l'exploitation (coûts, BFR, gestion de trésorerie),

La communication financière,

La recherche de financements pour l'accompagnement aux projets de développement (optimisation pour la consolidation des marges et maintient des emplois)

La négociation et la relation avec les tiers (banquiers, assureurs-crédits, institutionnels, etc.....)



Expérience avérée de la négociation dans le respect de l'éthique pour :



Accompagner les structures dans les situations de mutation stratégique (Retournement / Croissance / Transmission)

Capter les fonds auprès des partenaires institutionnels

Initier les projets structurants et la veille stratégique



Mes compétences :

Gestion situation de retournement / croissance

Optimisation du BFR et outil de financement

Capacité à mobiliser partenaires institutionnels

Facilitateur conduite du changement