Didier HAFFNER

Responsable régional de la filiale campanaire de BODET, au service de la sauvegarde de notre patrimoine culturel et cultuel. Entretien, maintenance et réparation des cadrans d'édifice et des cloches (et leurs équipements d'automatisation).



Mes compétences :

Travaux publics

Alimentation en eau potable

Entreprenariat

Management

Stratégie commerciale

Signalisation

Appels d'offres

Marchés publics

Sécurité routière

Horlogerie d'art

Clochers

Patrimoine

Campanaire